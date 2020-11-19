Güney'de yeni rekor vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 361 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi. Bu rakam güneyde bugüne kadar en fazla günlük pozitif vaka sayısı oldu.

Bu vakaların 268 tanesi yapılan PCR testleri sonucunda belirlenirken, 93 tanesi ise hızlı testler sonucunda tekrar yapılan PCR testleriyle belirlendiği kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 8 bin 72'ye ulaştı.

PCR yoluyla vakaların nasıl meydana geldiğinin detayları:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 801 numuneden 64 vaka belirlendi.

Özel girişim yoluyla alınan 2.919 örnekten 90'ı tespit edildi.

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 348 numuneden 21 vaka tespit edildi.

Bireysel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 137 numuneden 5 vaka tespit edildi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 257 numuneden 3 vaka tespit edildi .

vaka tespit edildi . Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf ilçesinden alınan 919 numuneden 6 vaka belirlendi .

vaka belirlendi . Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 291 örnekten 37'si tespit edildi.

Ayrıntılı olarak pozitif hızlı testler

Hızlı antijen tespit yöntemi (hızlı test) ile 6,007 test gerçekleştirilmiş ve 93 pozitif sonuç aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Baf'ta 4, Limasol'da 23, Larnaka'da 8, Serbest Gazimağusa'da 16 ve Lefkoşa'da 42 sayı önceki günlere göre arttı.