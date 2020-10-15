Güney'de yeni rekor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında bugün büyük artış oldu.

Önce 93 vaka saptandığı açıklanırken, ardından 11 yeni vaka daha açıklandı ve bugün toplam pozitif vaka sayısı 104 oldu.



Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre bugün yapılan 3 bin 877 test yapılırken toplam 104 pozitif vaka tespit edilerek, 100 barajı aşılmış oldu.

Yeni rekor olan bu rakamla, toplam vaka sayısı da 2 bin 285’e çıktı.

