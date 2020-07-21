Güney'de yas vardı

Rum gazeteleri, 20 Temmuz 1974’te ölenler için Güney Kıbrıs’ta anma törenleri ve ayinler düzenlendiğini kaydederken, KKTC’deki kutlamalara da yer verdi.

Haravgi gazetesi, Faneromeni Kilisesi’nde dün Barış Harekatı’nda hayatını kaybedenler için Başpiskopos II. Hrisostomos’un yönettiği ayin yapıldığını ve ayinde, “Kıbrıs Üniversitesi” Rektörü Tasos Hristofidis’in konuşma yaptığını yazdı.

Haberde, ayine Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panayotopulos’un katıldığı kaydedildi.

Gazete, ayinin dışında Yunan Askeri Mezarlığı’nda da tören düzenlendiğini ve bu törene de Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun katıldığını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta dün sabah saat 05.30’da sirenler de çaldı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Kutlamalara Seçim Öncesi Hava da Yansıdı”, Alithia gazetesi de “Türk İşgalinin Yıl Dönümünde İşgal Bölgelerinde Aynı Kutlamalar” başlıklarıyla KKTC’de yapılan kutlamalara yer verdi.