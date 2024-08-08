Güney'de yangınlarla mücadele için 118 yeni itfaiyeci işe alındı

Güney Kıbrıs’ta, yeni itfaiye görevlilerinin işe alınmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.
Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Bakanlar Kurulu'nun 3 Temmuz tarihli kararının ardından ilgili prosedürlerin yerine getirilerek, 5 Ağustos itibarıyla itfaiyeci ihtiyacının karşılanması için 118 yeni itfaiye görevlisinin işe alındığını kaydetti.
Haberde, bu çerçevede “Lefkoşa” bölgesinde 30, Trodos’ta 40, Baf’ta ise 48 itfaiyeci görev yapacağı belirtildi.
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