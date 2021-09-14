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Güney'de yalan ifade verdiği için hapis yatan İngiliz kadın temyize gidiyor

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Güney'de yalan ifade verdiği için hapis yatan İngiliz kadın temyize gidiyor

Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında Aya Napa’da tatil yaptığı sırada 12 İsrailli gencin cinsel saldırısına maruz kaldığını iddiasında bulunan ancak daha sonra yalan ifade verdiği gerekçesiyle hapse mahkum edilen İngiliz kadın temyize gidiyor.

Alithia ve diğer gazeteler, İngiliz kadınının, ifadesini “Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarından gördüğü baskı sebebiyle, avukatı olmadığı halde değiştirdiğini” iddia ederek, hakkında verilen dört aylık hapis cezasını temyize götüreceğini yazdılar.

Gazete, kadının başvurusunu pazartesi yapmasının beklendiğini aktardı.

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