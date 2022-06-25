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Güney'de vakalar ikiye katlandı

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Güney'de vakalar ikiye katlandı
Güney Kıbrıs’ta 17-23 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde, korona virüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği, yapılan 74 bin 362 test sonucunda da 7 bin 263 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.
Rum Sağlık Bakanlığı, ilgili açıklamasında Güney Kıbrıs’ta korona virüsten ölenlerin sayısının toplam 102’ye, vaka sayısının ise 504 bin 717’ye çıktığını bildirdi.
BİR HAFTADA İKİYE KATLANDI
Yapılan açıklamada pozitiflik oranı yüzde 9.77 olarak verilirken tedavi altındaki 47 hastadan 4’nün durumunun ciddi olduğu da belirtildi.
Güney’de geçen hafta 3 bin 470 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Bir önceki hafta ise 2 bin 207 yeni vaka bulunuyordu.
 
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