Güney'de vaka sayısında gerileme yok

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüsten 4 can kaybı ve 1046 yeni vaka daha açıklandı. Vaka sayısı 95 bin 307’ye ölü sayısı 398’e yükseldi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 89 bin 188 test sonucunda 1046 yeni vaka saptandığını, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin 69 ve 74 yaşındaki iki kadınla 85 ve 87 yaşındaki iki erkek olduğu bildirildi. Hastanelerde tedavi gören 264 koronavirüs hastasından 68’inin durumunun ciddi, 28’inin ise entübe olduğu kaydedildi.

Güneyde toplam vaka sayısı 95 bin 307’ye, toplam ölü sayısı 398’e yükseldi.