Güney'de vaka sayısı yine tırmandı

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen testlerde bugün yine vaka sayısı oldukça yükseldi.

Rum sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgilere göre son 24 saat içinde yapılan 3 bin 672 covid-19 testi sonucunda 166 pozitif vaka saptandı.

Yeni vakaların büyük çoğunluğunun toplum içinde yapılan testlerde ortaya çıkması dikkat çekti.

Bugünkü vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 4 bin 217'ye ulaşmış oldu.



Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 597 numuneden 20 vaka tespit edildi.

Özel girişim yoluyla alınan 1.805 örnekten 123 vaka belirlendi.

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 234 numuneden 11'i tespit edildi.

Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 887 numuneden 7 vaka tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 47 örnekten 1 vaka belirlendi.

Etkinliklerine katılan Derneklerde KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 39 numuneden 2 vaka belirlendi.

Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 63 örnekten 2 vaka belirlendi.