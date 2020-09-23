Güney'de vaka sayısı yine patladı

Güney Kıbrıs'ta son günlerde özellikle Larnaka bölgesinde ortaya çıkan yeni koronavirüs vakaları bugün adeta patladı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdii bilgiye göre, son 24 saat içinde yapılan 3317 covid-19 testi sonucunda 36 pozitif vaka daha saptandı.

Bu yeni vakaların 21 tanesinin Nea Salamina ve Etnikos Ahna takımı oyuncu ve yöneticileri olduğu bildirilirken, 5 kişinin eğitim için adaya gelen Çek vatandaşları, 4 kişinin daha önce pozitif oldukları açıklanan kişilerin temaslıları olduğu kaydedildi. Tespit edilen yeni vakalardan bir tanesinin öğrenci, bir kişisinin uçuşla gelen yolcu, bir kişinin Lübnan vatandaşı ve bir kişinin ise İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.

Bugünkü yeni vakalarla birlikte topla pozitif vaka sayısı 1654'e yükselirken, 12 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerine devam edildiği açıklandı.