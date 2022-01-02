Güney'de vaka sayısı yeniden yükselişte

Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Son 24 saatte yapılan 91 bin 482 testle 3 bin 538 yeni vaka belirlendi.

Ülkede dün (01 Ocak) yapılan 38 bin 977 testle 2 bin 332 yeni vakaya rastlanmıştı.

Toplam vaka sayısı 172 bin 697’ye yükseldi.

Hastanede tedavisi süren 203 hastadan 84’ünün durumunun ağır olduğu da belirtildi. Tedavisi süren hastalardan yüzde 83.26’sının aşısız olduğu vurgulandı.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün 1 ölüm kaydedildi ve ölü sayısı 639’a ulaştı.