Güney'de vaka sayısı yeniden yükseldi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 492 test sonucu 295 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 77 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.

Güney'de toplam ölü sayısı 513’e, vaka sayısı ise 116 bin 621’e yükseldi.