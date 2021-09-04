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Güney'de vaka sayısı yeniden yükseldi

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Güney'de vaka sayısı yeniden yükseldi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 492 test sonucu 295 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 77 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Güney'de toplam ölü sayısı 513’e, vaka sayısı ise 116 bin 621’e yükseldi.
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