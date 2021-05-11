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Güney'de vaka sayısı yeniden yükseldi

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Güney'de vaka sayısı yeniden yükseldi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 65 bin 548 test neticesinde 390 yeni koronavirüs vakası belirlendi; 2 kişi de hayatını kaybetti.
77 ve 62 yaşındaki 2 erkek hastanın bugün hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 339’a vaka sayısı ise 70 bin 98’e yükseldi.
Devlet hastanelerinde tedavisi süren 189 Covid-19 hastasından 57’sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.
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