Güney'de vaka sayısı uçtu

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 59 bin 144 test sonucunda 705 yeni vaka belirlendi.
Vaka sayısı yükselirken 88 yaşındaki kadın hasta da hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 261’e, vaka sayısı ise 46 bin 878’e yükseldi.
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