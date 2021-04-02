banner583
12 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
18 0
 
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
28 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
38 0
32 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
60 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
22 0
banner529
banner570

Güney'de vaka sayısı uçtu

banner476

banner624
Güney'de vaka sayısı uçtu
banner630
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 59 bin 144 test sonucunda 705 yeni vaka belirlendi.
Vaka sayısı yükselirken 88 yaşındaki kadın hasta da hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 261’e, vaka sayısı ise 46 bin 878’e yükseldi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.