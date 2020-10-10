Güney'de vaka sayısı tırmanışta

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 415 numuneden 14 vaka tespit edildi.

Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 49 numuneden 2 vaka tespit edildi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 140 numuneden 2 vaka belirlendi.

Özel girişim yoluyla alınan 872 numuneden 15 vaka tespit edildi.

Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 998 numuneden 1 vaka tespit edildi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 101 örnekten 1 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken vaka sayılarının sürekli yükselişte olması tedirginlik yaratıyor.Rum Sağlık Bakanlığı, Epidemiyolojik Sürveyans Birimi tarafından bugün anlaşmalı laboratuvarlardan alınan bilgilere göre, toplam 3.414 laboratuvar teşhisinden 35 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.Tespit edilen yeni vakaların dağılımı şöyle:Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrısta bugüne kadar 1.984 vaka tespit edilmiş oldu.