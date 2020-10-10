Güney'de vaka sayısı tırmanışta

Rum Sağlık Bakanlığı, Epidemiyolojik Sürveyans Birimi tarafından bugün anlaşmalı laboratuvarlardan alınan bilgilere göre, toplam 3.414 laboratuvar teşhisinden 35 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.
Tespit edilen yeni vakaların dağılımı şöyle:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 415 numuneden 14 vaka tespit edildi.
- Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 49 numuneden 2 vaka tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 140 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 872 numuneden 15 vaka tespit edildi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 998 numuneden 1 vaka tespit edildi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 101 örnekten 1 vaka belirlendi.