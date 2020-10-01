Güney'de vaka sayısı tırmanışta

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince verilen bilgilere göre, son 24 saat içinde yapılan 2454 covid-19 testi sonucunda 17 yeni vakanın daha tespit edildiği açıklandı.
Yeni vakaların dağılımının ise şöyle olduğu bildirildi:
- Özel girişim yoluyla alınan 449 numuneden 5 vaka belirlendi.
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 173 örnekten 5 vaka belirlendi.
- Larnaka İlçesinde 3.000 kişinin örnekleme laboratuvarı testi kapsamında alınan 232 örnekten 4 vaka belirlendi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 588 numuneden 2 vaka belirlendi.
- KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 382 örnekten 1 vaka belirlendi.