Güney'de vaka sayısı tırmanışta

Özel girişim yoluyla alınan 449 numuneden 5 vaka belirlendi.

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 173 örnekten 5 vaka belirlendi.

Larnaka İlçesinde 3.000 kişinin örnekleme laboratuvarı testi kapsamında alınan 232 örnekten 4 vaka belirlendi.

Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 588 numuneden 2 vaka belirlendi.

KOP tarafından gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 382 örnekten 1 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta son günlerde hızla artış gösteren ve özellikle Larnaka bölgesinde bulaşın sürdüğünü gösteren rakamlar Güney'de tedirginlik yaratıyor.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince verilen bilgilere göre, son 24 saat içinde yapılan 2454 covid-19 testi sonucunda 17 yeni vakanın daha tespit edildiği açıklandı.Yeni vakaların dağılımının ise şöyle olduğu bildirildi:Güney Kıbrıs'ta şimdiye kadarki verilere göre toplam vaka sayısı 1.772'ye ulaştığı açıklandı.