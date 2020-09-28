Güney'de vaka sayısı tırmanışta

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde günlük vaka sayısı tek rakamlara inerken, son günlerde yeniden çift rakamlara yükselmesi endişe yarattı.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 2465 test sonucunda 17 yeni vaka saptandığı açıklandı.

Yeni vakaların 6 tanesi daha önce tespit edilen pozitif vakaların temaslıları olduğu, 4 tanesinin ülkeye gelen yolcular arasında yapılan testlerde belirlendiği bildirildi. Üç vakanın özel girişimler sonuucnda tespit edildiği belirtilirken, 4 vakanın ise Larnaka ilçesinde yapılan genele yönelik testlerde ortaya çıktığı açıklandı.

Yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 1713'e ulaştığı bildirilirken, şu anda 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.