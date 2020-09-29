Güney'de vaka sayısı hızla yükseliyor

Özel girişim yoluyla alınan 623 numuneden 9'unda pozitif vaka tespit edildi.

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 212 örnekten 13 vaka tespit edildi.

Larnaka İlçesinde 3.000 kişinin örnekleme laboratuvarı testi kapsamında alınan 496 örnekten 6 vaka belirlendi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.087 örnekten 2 vaka belirlendi.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte yapılan testlerde saptanan pozitif vaka sayıları tırmanışa geçti.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 2685 covid-19 testi sonucunda 30 pozitif vaka saptandığı bildirildi.Yeni saptanan 30 vakanın dağılımı ise şu şekilde oldu:Saptanan yeni vakalarla birlikte Güneky Kıbrıs'ta toplam koronavirüs pozitif vaka sayısı 1743'e ulaştı.Öte yandan Gazimağusa Genel Hastanesi'nde, 4'ü Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere toplam 16 kişiyi SARS-CoV-2 virüsü pozitif olarak tedavi edildiği bildirildi.