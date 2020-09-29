Güney'de vaka sayısı hızla yükseliyor

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 2685 covid-19 testi sonucunda 30 pozitif vaka saptandığı bildirildi.
Yeni saptanan 30 vakanın dağılımı ise şu şekilde oldu:
- Özel girişim yoluyla alınan 623 numuneden 9'unda pozitif vaka tespit edildi.
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 212 örnekten 13 vaka tespit edildi.
- Larnaka İlçesinde 3.000 kişinin örnekleme laboratuvarı testi kapsamında alınan 496 örnekten 6 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.087 örnekten 2 vaka belirlendi.
Öte yandan Gazimağusa Genel Hastanesi'nde, 4'ü Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere toplam 16 kişiyi SARS-CoV-2 virüsü pozitif olarak tedavi edildiği bildirildi.