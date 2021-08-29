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Güney'de vaka sayısı düşüyor

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Güney'de vaka sayısı düşüyor
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 30 bin 27 test sonucu 208 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi de hayatını kaybetti. 
Toplam vaka sayısı 113 bin 277’ye, ölüm sayısı da 499’a yükseldi.
 
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