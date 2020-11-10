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Güney'de vaka sayısı düşmüyor

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Güney'de vaka sayısı düşmüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4 bin 143 test sonucunda 198 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam Covid 19 vakası 6 bin 296'ya yükseldi.

Bu sabah 3 kişi de Covid 19'dan hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 642 numuneden 78 vaka tespit edildi.
  • Özel inisiyatifle alınan 2.399 örnekten 87 vaka belirlendi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 220 örnekten 14 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 538 numuneden 7 vaka belirlendi.
  • Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 256 numuneden 12 vaka tespit edildi.
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