Güney'de vaka sayısı düşmüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4 bin 143 test sonucunda 198 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam Covid 19 vakası 6 bin 296'ya yükseldi.
Bu sabah 3 kişi de Covid 19'dan hayatını kaybetmişti.
Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 642 numuneden 78 vaka tespit edildi.
- Özel inisiyatifle alınan 2.399 örnekten 87 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 220 örnekten 14 vaka belirlendi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol sırasında alınan 538 numuneden 7 vaka belirlendi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 256 numuneden 12 vaka tespit edildi.