Güney'de vaka sayısı düşmüyor

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4 bin 143 test sonucunda 198 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam Covid 19 vakası 6 bin 296'ya yükseldi.

Bu sabah 3 kişi de Covid 19'dan hayatını kaybetmişti.



Ayrıntılı olarak mevcut vakalar şu şekilde ortaya çıktı: