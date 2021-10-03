Güney'de vaka sayısı değişmedi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 42 bin 672 test neticesinde 83 yeni vaka belirlendi.
Can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 120 bin 498’e yükseldi.
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