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Güney'de vaka sayısı da ölümler de yüksek

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Güney'de vaka sayısı da ölümler de yüksek

Güney Kıbrıs’ta covid 19'dan üç kişinin hayatını kaybettiği son 24 saat içerisinde yapılan 83 bin 217 test neticesinde 2 bin 254 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin 82 ve 91 yaşındaki iki kadın ile 84 yaşındaki bir erkek olduğu ve 29’unun durumu kritik olmak üzere 204 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 459 bin 677 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 980’e yükseldi.

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