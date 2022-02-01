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Güney'de vaka sayısı 3 bin bandında

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Güney'de vaka sayısı 3 bin bandında
Güney Kıbrıs'ta bugün Covid-19 nedeniyle 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken 3 bin 38 yeni vaka belirlendi.
113 bin 862 test yapılan Güney Kıbrıs'ta, bugünkü ölümle birlikte toplam ölü sayısı 734'e yükseldi.
Güney'de 60'ı yoğun bakımda olmak üzere 211 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 29 hasta ise entübe durumunda. 
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