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Güney'de vaka sayısı 2 bin engelini aştı

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Güney'de vaka sayısı 2 bin engelini aştı
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler sonucunda yeni vaka sayısı düne göre geriledi.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince verilen bilgilere göre, son 24 saat içinde yapılan 3365 test sonucunda 20 yeni vaka tespit edildi.
Bugün tespit edilen yeni vakalarla birlikte Güney'de toplam vaka sayısı 2006'ya ulaştı.
Tespit edilen yeni vakaların dağılımı ise şöyle:
  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 303 numuneden 4 vaka tespit edildi.
  • Özel girişimle alınan 300 numuneden 11 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.772 örnekten 1 vaka tespit edildi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 35 örnekten 1 vaka belirlendi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 244 numuneden 2 vaka belirlendi.
  • Larnaka ve Gazimağusa illerinin köylerinde yürütülen laboratuvar kontrol programı kapsamında alınan 280 numuneden 1 vaka belirlendi.
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