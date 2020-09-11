Güney'de vaka sayısı 1520'ye yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı son 24 saate 3 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Rum Sağlık Bakanlığın tarafından verilen bilgiye göre, 3 yeni vakaya son 24 saate yapılan 3 bin 108 test sonucu rastlandı.

Üç vakadan iki tanesinin daha önce pozitif oldukları tespit edilen vakaların temaslılarının takibinden saptandığı bildirilirken, bir vakanın ise kendisinin yaptırdığı test sonucunda tespit edildiği açıklandı.

Bugün espit edilen 3 yeni vakayla birlikte Güney'deki toplam vaka sayısı 1520'ye ulaştı.