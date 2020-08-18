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Güney'de vaka sayısı 1359 oldu

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Güney'de vaka sayısı 1359 oldu
Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler 4 binin üzerine çıkarken bugün yeni vaka sayısı tek rakama düştü.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilierinin verdiği bilgilere göre son 24 saat içinde ülke genelinde toplam 4315 Covid-19 testi yapılırken 8 pozitif vaka daha tespit edildi.
Yeni pozitif vakaların bir tanesi pozitif vakaların temaslılarının takibinden belirlenirken, bir vakanın havalanı ve deniz limanlarında yapılan testlerde tespit edildiği kaydedildi.
Üç vakanın ise özel laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı ve bunlardan iki tanesinin yurt dışından yeni dönenler olduğu kaydedildi.Bir vakanın ise rastgele yapılan testler kapsamında belirlendiği bildirilirken, 2 vakanın ise Halk Sağlığı Kliniklerine yapılan başvurularda yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı açıklandı.
Yeni pozitif vakalarla birlikte toplam yeni tip koronavirüs pozitif vaka sayısı 1359'a yükselmiş oldu. 
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