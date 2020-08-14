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Güney'de vaka sayısı 1318'e yükseldi

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Güney'de vaka sayısı 1318'e yükseldi
Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler sonucunda bugün 13 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içinde yapılan 2,960 covid-19 testi sonucunda 13 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.
Tespit ed,len 13 vakanın 9'unun mevcut pozitif vakaların temaslılarının takibi sonucunda yapılan testlerde belirlendiği, 2 vakanın ülkeye gelen yolculara yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı, bir vakanın göçmenlere yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtilirken, bir vakanın ise özel klinklerde yapılan testlerde ortaya çıktığı kaydedildi.
Bugün belirlenen yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'taki vaka sayısı 1318'e ulaştı.   
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