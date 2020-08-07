Güney'de vaka sayısı 1222'ye yükseldi

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısı düşmek bilmiyor.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde 14 yeni pozitif vaka daha tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 3539 test yapıldığını açıklayarak, bu testler sonucunda 14 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

Tespit edilen yeni pozitif vakaların 4'ünün temaslı takibi sonucu yapılan testlerde belirlendiği, 5 vakanın ise yurt dışından gelen kişilere yapılan testler sonucu tespit edildiği kaydeidldi.

4 vakanın ülke genelinde rastgele 10 bin kişiye yapılması planlanan testler kapsamında yapılan 239 test sonucunda belirlendiği, bir kişinin ise hastanelere başvurularda yapılan testler sonucu tespit edildi.

Bugünkü 14 yeni vakayla birlikte Güney'de toplam pozitif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1222'ye uükseldi.