Güney'de vaka sayısı 100 sınırına geriledi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüs 1 can aldı, 100 yeni vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, bugün yaşanan ile birlikte toplam can kayıpları 557'ye ulaştı.

Yapılan 46 bin 925 testin 100'ü pozitif sonuçlanarak toplam vaka sayısını 120 bin 861'e yükseltti.

Tedavi gören hasta sayısı 59, durumu ciddi olanların sayısı da 21 olarak açıklandı.