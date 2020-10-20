Güney'de vaka sayıları ürkütüyor

Güney Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs salgını her geçen gün büyümeye devam ediyor.Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 4410 covid-19 testi sonucunda 152 pozitif vaka daha tespit edildi.Bugün tespit edilen vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam poizitif vaka sayısı 2.839'a ulaştığı bildirildi.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 305 numuneden 23 vaka belirlendi.

Özel inisiyatifle alınan 2.360 örnekten 99 vaka belirlendi.

Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 929 numuneden 2 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 212 numuneden 10 vaka belirlendi.

Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 341 örnekten 18 vaka tespit edildi.

Öte yandan Gazimağusa Genel Hastanesi, biri Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan SARS-CoV-2 virüsü pozitif 20 kişiyi tedavi ediliyor. Ayrıca Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde iki hasta tedavi edilirken, diğer iki hasta COVID-19 koğuşunda tedavi altına alındı.