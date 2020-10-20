Güney'de vaka sayıları ürkütüyor

Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 4410 covid-19 testi sonucunda 152 pozitif vaka daha tespit edildi.
Bugün tespit edilen vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam poizitif vaka sayısı 2.839'a ulaştığı bildirildi.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 305 numuneden 23 vaka belirlendi.
- Özel inisiyatifle alınan 2.360 örnekten 99 vaka belirlendi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 929 numuneden 2 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 212 numuneden 10 vaka belirlendi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 341 örnekten 18 vaka tespit edildi.