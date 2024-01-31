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Güney'de “Uyuşturucuya erişim çikolata almak kadar kolay”

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Güney'de “Uyuşturucuya erişim çikolata almak kadar kolay”
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Güney Kıbrıs’ta uyuşturucuya erişimin “çikolata almak” kadar kolay olduğu belirtildi.
Haravgi’nin haberine göre, Bağımlı Kişileri Açık Tedavi Merkezi “Tolmi” Başkanı Elena Hristoforu, son iki yıllık istatistikler dikkate alındığında “uyuşturucuya erişimin çikolata satın almak kadar kolay” olduğuna dikkat çekti.
Hristoforu, uyuşturucu yatılı tedavi merkezi KENTHEA ve Baf İlkokul Birlikleri Federasyonu’nun iş birliğiyle pazartesi akşamı Baf’ta düzenlenen “gelişimde bağımlılık” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, herkesi, gereken yerde müdahale etmek için elinden geleni yapmaya çağırdı.
 
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