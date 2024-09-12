Güney'de uyuşturucu belası büyüyor

Rum Narkotik Polisi, Güney Kıbrıs’ta bu yıl, dün itibarıyla ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının 445 kilo olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, ele geçirilen uyuşturucu madde çeşitlerinde ilk sırayı, 359 kiloyla hintkenevirinin aldığını belirtirken, sentetik uyuşturucuların kullanımının da son dönemde artış gösterdiğini aktardı.

Haberde ayrıca, Rum polisinin uyuşturucuyla ilişkili 577 vakayla karşılaştığı, bunlardan yedisinin yüksek miktarlar içeren vakalar olduğu da vurgulandı.

