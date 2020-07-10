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Güney'de üç yeni pozitif vaka daha

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Güney'de üç yeni pozitif vaka daha
10 Temmuz 2020 Cuma 17:38

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 1247 testle 3 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1013’e yükseldi.

Yeni vakalardan birinin Polonyadan gelen biri olduğu,  bir diğerinin ise halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslılarının takibinden tespit edildiği belirtildi.

Üçüncü vakanın ise APOEL futbolcusu olan Sırbıstanlı bir futbolcu olduğu ve ülkesinde koronavirüs teşhisi konduktan sonra tedavisi sonucunda yapılan üç test sonucu negatif çıktığı kaydedildi. Ancak Güney Kıbrıs'a dönüşte yapılan testte ise poizitif olduğu anlaşıldı.

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