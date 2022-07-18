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Güney'de turizm yüzleri güldürüyor

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Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, savaş sebebiyle bu yıl Rusya’dan 800 bin turist kaybı yaşandığını vugularken tüm bu zorluklara karşın doğru stratejiyle şu ana kadar 2019 yılında gelen turist sayısının yüzde 75’ine ulaştıklarını belirtti

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Güney'de turizm yüzleri güldürüyor

Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2019 yılının yüzde 75’ine ulaştığını, mevcut ortam göz önüne alındığında ise bu durumun “hiç de kötü olmadığını” açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios’un konuya ilişkin açıklamasında, 2019 yılında 4 milyon turistle mükemmel bir sezon geçirildiğini ancak Kovid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının turist sayısında düşüşe sebebiyet verdiğini belirtti.

Perdios, savaş sebebiyle bu yıl Rusya’dan 800 bin turist kaybı yaşandığını vugularken tüm bu zorluklara karşın doğru stratejiyle şu ana kadar 2019 yılında gelen turist sayısının yüzde 75’ine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

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