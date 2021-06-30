Güney'de turizm dibe vurdu

Güney Kıbrıs'ta önceki yılın ilk çeyreğinde 375 milyon Euro olan turizm gelirinin geçen yılın aynı döneminde 115 milyon 500 bin Euro’ya, bu yılın ilk çeyreğinde de 46 milyon 300 bin Euro’ya düştüğünü, dolayısıyla turizmin kötüden betere gitmekte olduğu kaydedildi

Güney Kıbrıs’ın ekonominin bel kemiği olan turizmden edindiği gelirin yüzde 90’ını kaybettiği, İngiltere ve Rusya piyasalarından umudunu kestiğini ve şu anda AB’ye yönelmekte olduğu bildirildi.

Haravgi “Turizm Kötüden Betere Gidiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, önceki yılın ilk çeyreğinde 375 milyon Euro olan turizm gelirinin geçen yılın aynı döneminde 115 milyon 500 bin Euro’ya, bu yılın ilk çeyreğinde de 46 milyon 300 bin Euro’ya düştüğünü, dolayısıyla turizmin kötüden betere gitmekte olduğunu yazdı.

Gazete, Rum İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı verilere dayandırdığı haberinde, birinci kapanma döneminde yüzde 59,8 oranında daralan turizm gelirinin bu yıl uygulanan kısıtlama önlemleri nedeniyle daha da daralarak yüzde 87,7’ye ulaştığını vurguladı; “bu yıl uygulanan kısıtlama önlemleri ilk kapanmadakinden çok daha kötü sonuçlar doğurdu” ifadesini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY BİZE İSTİKRAR SAĞLAYACAK OLAN AB’DİR”

Habere göre, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios dün katıldığı bir etkinlikte, İngiltere ve Rusya pazarlarında gözlemlenen sorunlar nedeniyle turizm sektörünün Avrupa pazarlarına yönelmekte olduğu mesajını verdi. “Önümüzdeki 12 ay, turist çekebilmemiz için bize istikrarlı bir seyahat çerçevesi sunacak olanın AB olduğunu anlamalıyız” dedi, özetle şunları ekledi:

“Bu; İngiltere, Rusya ve İsrail’in bize ilgi göstermediği anlamına gelmiyor ancak artık tek istikamet olamazlar. Önümüzdeki 12 ay içerisinde kullanabileceğimiz bir AB fırsatımız var. Pandeminin sonuna ulaştığımızda, 2022 sonlarına doğru, Avrupalılar yeniden Maldivlere, ABD’ye, Hawai’ye ve diğer yerlere seyahat etmeye başlayacak.”

“YÜZDE YÜZ AŞILAMA EN İYİ PAZARLAMA YÖNTEMİ”

Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Haris Loizidis ise, bugüne kadar araştırmadıkları pazarlarda fırsat aramaları ve yatırımcı çekmeye çalışmaları gerektiğine işaret ederek “ümidimiz ve arzumuz gerek Kıbrıs’ta gerek başka yerlerde aşılama programlarının hızlandırılması” dedi.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise, yüzde 100 aşılamanın en iyi pazarlama yöntemi olacağına dikkat çekerek “Kıbrıs’ın pandemi dönemi içerisinde güvenlik sunduğu için çok misafirperver bir ülke olduğunu göstermeliyiz. Bu yeni sezon açısından çok önemli” ifadesini kullandı.

YENİ TURİZM LOGOSU

Alithia ise, Rum turizm ürününün yeni logosu ve ticari kimliğinin (new logo and brand identity) dün basına tanıtıldığını bildirdi.

“Love Cyprus” şeklindeki yeni logonun tanıtımında konuşan Rum Turizm Müsteşarı Perdios’un “bugüne kadar Kıbrıs’ın turizm ürünü olan deniz ve güneş dönemi son buluyor, çok daha farklı, açık fikirli ve kapsamlı yeni bir dönem başlıyor” dediğini yazdı.