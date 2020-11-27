Güney'de toplam vaka sayısı 10 bine dayandı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 12 bin 895 test sonucunda 310 Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum haber kaynakları 94 vakanın hızlı testler sonucunda pozitif sonuç çıkan ve daha sonra PCR testiyle doğrulanan vakalar olduğunu belirtti.

Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 9 bin 983'e ulaştı.

Bugün tespit edilen vakaların dağılı ise şöyle: