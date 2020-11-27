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Güney'de toplam vaka sayısı 10 bine dayandı

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Güney'de toplam vaka sayısı 10 bine dayandı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 12 bin 895 test sonucunda 310 Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum haber kaynakları 94 vakanın hızlı testler sonucunda pozitif sonuç çıkan ve daha sonra PCR testiyle doğrulanan vakalar olduğunu belirtti.

Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 9 bin 983'e ulaştı.
Bugün tespit edilen vakaların dağılı ise şöyle:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 684 numuneden 98 vaka tespit edildi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 2.001 numuneden 71 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 427 numuneden 10 vaka belirlendi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 34 örnekten 2 vaka belirlendi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Limasol Bölgesinden alınan 1.498 numuneden 13 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf İllerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren işçilerin kontrolü kapsamında Larnaka İlçesinden alınan 408 numuneden 6 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Lefkoşa ilçesinden alınan 399 numuneden 1 vaka tespit edildi.
  • Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Baf İlçesinden alınan 344 numuneden 4 vaka tespit edildi.
  • Huzurevleri ve diğer yapılarda yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 260 numuneden 3 vaka belirlendi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 204 örnekten 1 vaka belirlendi.
  • Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 75 numuneden 7 vaka tespit edildi.
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