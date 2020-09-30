Güney'de toplam pozitif vaka sayısı 1755'e ulaştı

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testler sonucunda yeni vakalar tespit edilmeye devam ediyor.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içerisinde yapılan 3147 covid-19 testi sonucunda 12 yeni vaka daha saptandı.
Bu yeni vakaların dağılımı ise şöyle oldu:
Özel girişim yoluyla alınan 655 örnekten 1 vaka belirlendi.
Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 180 numuneden 7 vaka tespit edildi.
Larnaka İlçesinde 3.000 kişinin örnekleme laboratuvarı testi kapsamında alınan 875 örnekten 3 vaka belirlendi.
Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 939 numuneden 1 vaka belirlendi.
Bugünkü vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta tespit edilen toplam pozitif vaka sayısı 1755'e yükseldi.
Öte yandan Gazimağusa Genel Hastanesi, 3'ü Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan toplam 11 kişiyi tedavi ediyor.
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