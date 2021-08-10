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Güney'de ticari açık 573,6 milyon Euro arttı

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Güney'de ticari açık 573,6 milyon Euro arttı

Rum tarafında, ticari dengedeki açığın, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 573,6 milyon Euro artış gösterdiği kaydedildi.

Rum tarafında 2020 yılının ilk altı ayındaki ticari denge açığının 2.083,8 milyon Euro olduğunu ve bunun 573,6 milyon Euro artış göstererek 2021 yılının ilk 6 ayında 2.657,4 milyon Euro’ya ulaştığını yazan Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’ne göre, bu yılın ilk 6 ayındaki toplam ithalat rakamının 3.975,1 milyon Euro olduğunu belirtti.

Gazete aynı dönemde yapılan ihracatın ise 1.317,7 milyon Euro olduğunu ekledi.

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