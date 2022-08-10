Güney'de Temmuz'da havaalanlarını 1,2 milyon yolcu kullandı

Larnaka ve Baf havalimanlarından geçtiğimiz Temmuz ayında 1.2 milyon yolcunun seyahat ettiği ve bu rakamın 2019 yılının Temmuz ayındaki yolcu trafiğinin yüzde 82’sine karşılık geldiği haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Hermes Airports sözcüsü, Ağustos ayının yoğun bir sezon olduğunu ve bugünlerde Rum tarafındaki havalimanlarında artan bir yolcu trafiği olduğunu belirtti.

Yolcu trafiğinde bu yaz, önceki iki yıla göre artış meydana geldiğini yazan gazete, 800 bini Larnaka, 400 bini ise Baf havalimanından olmak üzere geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kıbrıs havalimanlarını 1.2 milyon yolcunun kullandığını ekledi.

