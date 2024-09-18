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Güney'de tarihi karar

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Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi Rum Sayıştay Başkanı’nın görevden alınmasına hükmetti

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Güney'de tarihi karar
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Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi, Rum Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in görevden alınmasına hükmetti.
Rum radyosu haberi “tarihi karar” vurgusuyla duyurdu.
Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’in Rum Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’in “uyumsuz davranış” gerekçesiyle görevden alınması talebini bir süredir görüşen Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi, kararını bugün açıkladı. Rum Yüksek Anayasa Mahkemesi, Odysseas Mihailidis hakkında, Rum Başsavcı Savvidis’in talebi lehine karar verdi.
 
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