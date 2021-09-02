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Güney'de tablo iyileşmeye devam ediyor

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Güney'de tablo iyileşmeye devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 kaynaklı bir ölüm vakası daha kayda geçerken, yapılan 52 bin 758 test sonucunda 235 yeni vaka saptandı. Güneyde ölenlerin sayısı 508’e, vaka sayısı da 114 bin 366’ya yükseldi.

Testlerin pozitiflik oranının yüzde 0.4 olduğu kaydedilen Güney Kıbrıs’ta bugün hayatını kaybeden hastanın Larnaka Hastanesi’nde tedavi gören 83 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Hastanelerde halen tedavisi süren 134 hastadan 45’inin durumunun ciddi, 19’ununsa entübe olduğu kaydedildi.

Hastaların yüzde 79.1’inin aşısız olduğu da açıklandı.

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