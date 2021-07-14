Güney'de tablo iyice kötüleşti

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen testler sonucunda tespit edilen vaka sayısının yine bin barajını aştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 62 bin 656 test sonucunda 1120 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve birde yeni can kaybı yaşandı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 87 bin 305'e ulaşırken, can kayıplarının sayısı ise 383'ye yükseldi.

Güney'de, tedavisi devam eden 165 hastanın 40'ının durumunun ise ciddi olduğu kaydedildi.