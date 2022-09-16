Güney'de süt ve hellim pahalılandı

Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün ibaresi taşıyan hellimlerin dün itibarıyla kilo başına 1-2 Euro daha pahalı satılmaya başladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, yukarıdaki başlıkla aktardığı haberinde, “Haralambidis Kristis” ve “Alambra” adlı şirketlerin dün itibarıyla hellim fiyatlarına zam yaptığını duyurduğunu ve diğer şirketlerin de önümüzdeki günlerde zamlı fiyatları uygulamaya başlayacağını yazdı.
Gazete, süt fiyatlarının da zamlandığını ve “Lanitis” şirketinin sütün litresine yüzde 7 oranında zam yaptığını kaydetti.
Haberde, süt fiyatlarındaki artışla birlikte yoğurdun da zamlanacağı; bunun yanı sıra suya ve meyve sularına da zam geleceği ifade edildi.
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