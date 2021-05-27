banner583
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
Falyalı’ya her dönem koruma kalkanı var
150 0
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
Süper Lig'in son bileti Altay'ın
12 0
 
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
Dipkarpaz'ın yeşil doğası az daha yok olacaktı
49 0
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
Bekirpaşa Lisesi velilerinin akıllı tahta isyanı
149 0
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
21 0
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
122 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
16 0
banner661
banner570

Güney'de sokağa çıkma yasağı 10 Haziran'da kalkıyor

banner476

Güney'de sokağa çıkma yasağı 10 Haziran'da kalkıyor

Güney Kıbrıs’ta korona virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı, 10 Haziran’dan itibaren sona eriyor. Rum Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, sokağa çıkma yasağının cumartesinden itibaren gece 1 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanması; 10 Haziran tarihinden itibaren ise tamamıyla kaldırılması yönünde karar aldı. Rum habere kaynaklarına göre, evlerde 1 Haziran tarihinden itibaren, daimi ikamet eden kişiler ve çocuklar dahil olmak üzere, en fazla 20 kişi bulunabilecek. Kapalı alanlara mekan kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi alınabilecek.

Yeme içme yerlerinin iç mekanlarının yeniden faaliyete geçmesine ise ilgili protokol temelinde izin verilecek.

Alınan kararlar çerçevesinde 10 Haziran tarihinden itibaren ise, ilgili sağlık protokolü temelinde gece kulüpleri yeniden açılacak, aynı zamanda özel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarında fiziksel olarak bulunabilecek kişi sayısıyla ilgili yüzde 50 sınırı kaldırılacak. Rum Bakanlar Kurulunun aldığı tüm kararların bir kararnameyle düzenleneceği ve 31 Haziran tarihine kadar geçerli olacağı da ifade edildi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.