Güney'de salgın Polis teşkilatı ve yaşlı evlerine sıçradı

Rum basınından Fileleftheros gazetesine göre, Limasol’daki yaşlılar evinde 37 vaka tespit edildiği ve ciddi semptomlar gösterip hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini kaydeden gazete, hayatını kaybeden yaşlılardan birinin ailesinin şikayeti üzerine polisin de konuya müdahil olduğunu ifade etti.

Yaşlılar evinde kalanlara onaylanmamış olan bir laboratuvar tarafından test yapıldığını, pozitif çıkan testler olduğunu fakat laboratuvarın onaylanmamış olmasından ötürü sonuçların ilgili makamlara bildirilmediğini kaydeden gazete, söz konusu laboratuvarın sonuçları epidemiyolojik gözetim birimine gönderememesinden ötürü olağan prosedürün de izlenemediğine vurgu yaptı.

Gazete, Limasol’a bağlı olan ve yaklaşık 1.500 kişilik nüfusa sahip olan Kiperunda köyünün ise köyde 39 vaka tespit edilmesinin ardından kendi kendisine sokağa çıkma yasağı uyguladığını ifade etti.

Olması gerekenlerin evlerinde kendi kendilerini izole ettiklerini, çalışanların işlerine gidip geldiklerini yazan gazete, köy meydanındaki kafelerin ise kapalı olduğunu ve gerekli şeyler dışında kimsenin ortalıkta gezmediğini ekledi.

KORONAVİRÜSÜ POLİSE DE SIÇRADI… 19 VAKA…

Koronavirüsünün Rum polis birimine sıçradığını da yazan gazete, Polis ve itfaiye biriminde tespit edilen 19 vakanın yetkilileri alarma geçirdiğini belirtti.

Rum Polisi Genel Müdürünün direktifiyle dünden itibaren geçtiğimiz Mart ayında uygulanan vardiya sistemi taktiğine geri dönüldüğünü belirten gazete, 73 kişinin de kendi kendini izole ettiğini ekledi.

Gazete bir başka haberinde ise, okullardaki toplam vaka sayısının aritmetik olarak henüz kayda geçirilmediğini belirtti.

