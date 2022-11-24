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Güney'de Sağlık Bakanlığı'ndan aşılanma çağrısı

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Güney'de Sağlık Bakanlığı'ndan aşılanma çağrısı
Güney Kıbrıs’ta son haftalarda Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle, Sağlık Bakanlığı’nın aşılanma çağrısı yaptığı bildirildi.
Alithia gazetesi, bakanlığın 60 yaş üzeri kişiler ile hassas bünyeli kişilere, hatırlatma dozlarını yapmaları için SMS gönderdiğini yazdı.
Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 5,28 olduğu ve hava koşullarının da bulaşı artırması nedeniyle kritik dönemde bulunulduğu ifade edildi.
 
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