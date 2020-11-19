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Güney'de sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

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Güney'de sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor
Ülkemizi etkilemeye başlayan yağışlı hava Güney Kıbrıs'ı olumsuz etkilior.
Özellikle Larnaka ve Limasol bölgesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrasında sel oluştu.
Güney'de kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı alarm verildi.
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