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Güney'de 'SafePass' sadece çift aşılılara

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Rum Bakanlar Kurulu’nun bir önceki toplantısında, bazı kişilerin “SafePass” elde edebilmek için ilk doz aşılarını olduktan sonra ikinci doz aşı olmadıklarının gündeme gelmesi sonrasında, SafePass’ın sadece iki doz aşısını tamamlayanlara verilmesi kararı aldığı bildirildi

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Güney'de 'SafePass' sadece çift aşılılara

Güney Kıbrıs’ta bazı kişilerin, 72 saatte bir PCR/Antijen testi yaptırmaktan kurtulmak adına ilk doz aşı olarak “SafePass” almaları, ardından ikinci doz aşıyı olmamaları sebebiyle “SafePass” belgesinin sadece tam aşılılara verilmesi gündemde.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun bir önceki toplantısında, bazı kişilerin “SafePass” elde edebilmek için ilk doz aşılarını olduktan sonra ikinci doz aşı olmadıklarının gündeme gelmesi sonrasında, SafePass’ın sadece iki doz aşısını tamamlayanlara verilmesi kararı aldığını yazdılar.     

Gazete, birinci doz aşısını olan kişilere ikinci doz aşı için 30 gün süre tanınması, ikinci dozun olmaması halinde ise SafePass verilmemesi yönünde karar alındığını vurguladı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, 80 yaş ve üzeri kişilere üçüncü doz aşı için randevuların açıldığını, bu yaş gurubunda olan kişilerin aşı sisteminden randevu alabileceklerini yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne kadar 12 bin 100 kişiye üçüncü doz aşı yapıldığını belirtirken, 80 yaş üzeri kişilerin bugünde itibaren randevusuz aşı merkezlerine giderek de aşı olabileceklerini vurguladı.

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