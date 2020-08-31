Güney'de sadece bir yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan testlerde son günlerde pozitif vaka sayısının düşüşü bugün de devam etti.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 1916 yest sonucunda sadece bir pozitif vakaya rastlandı.

Bu pozitif vakanın ise ülkeye gelen ve ülkeden ayrılanlara limanlarda yapılan 1190 test sonucunda Almanya üzerinden Güney Kıbıs'a gelen bir Polonyalı turistte tespit edildi.

Tespit edilen vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam covid-19 vaka sayısı 1488'e ulaştı.