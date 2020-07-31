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Güney'de rekor yeni vaka

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Güney'de rekor yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testler sonucunda pandemi sürecinimn başladığı Mart ayından bu güne en yüksek günlük yeni vaka sayısına ulaşıldı.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre son 24 saat içinde yapılan 1850 test sonucunda 25 pozitif vaka tespit edildi.
Bu 25 pozitif vakanın 20 tanesinin Limasol'da önceki günlerde tespit edilen vakaların temaslıları olduğu bildirildi.
1 pozitif vakanın yurt dışından gelen olduğu, diğer dört kişinin ise ülkede gerek özel kliniklere başvuranlar gerekse devletin başlattığı rastgele test yapma projesinde tespit edildiği belirtildi.
Bugünkü 25 yeni vakayla birlikte Güneyde vaka sayısı 1114'e yükseldi.
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