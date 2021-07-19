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Güney'de rekor ölüm

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Güney'de rekor ölüm
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 69 bin 464 test sonucunda bin 56 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, aralarında 35 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Toplam vaka sayısı 92 bin 252, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 390'a yükseldi. Tedavisi süren 228 hastadan 56'sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerin 35, 66, 77 ve 88 yaşlarında olan 4 erkek ile 92 yaşındaki bir kadın olduğu kaydedildi.
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